Colpo a sorpresa Napoli, può arrivare un altro difensore: spunta un indizio importante

Calciomercato Napoli - Non solo l'affare Gabri Veiga e la telenovela Hirving Lozano da dover concludere al più presto. Per il Napoli potrebbe esserci infatti un altro colpo a sorpresa, magari last minute, in questa sessione estiva di mercato.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il piazzamento di Ostigard a metà campo lascia aperto il sospetto che il Napoli possa cercare un altro difensore. Secondo il quotidiano infatti, Natan è stato solo un ripiego dopo i rifiuti di Danso e Kilman, e necessiterà di tempo per inserirsi bene in rosa.

Ecco quindi che Mohamed Simakan, 23 anni, centrale del Lipsia, potrebbe arrivare a sorpresa a fine mercato. Si tratta di un prospetto che non è stato mai abbandonato. E non è detto che, in ottica Champions, il Napoli possa fare un altro sforzo.

Simakan è reduce dalla vittoria in Supercoppa Tedesca con il Lipsia contro il Bayern Monaco di Kim. E' un difensore centrale francese di origini guineane.