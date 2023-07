Colpo a centrocampo: due ritorni di fiamma per il Napoli, giocano in Serie A

Napoli - Il Napoli vuole rinforzare anche il reparto di centrocampo con nuovi acquisti e valuta diverse piste. Ci sono alcuni nomi che piacciono molto come Lassana Coulibaly (che la Salernitana non vuole cedere) e il giovanissimo Matteo Prati della SPAL che è un talento finito nel mirino di tanti club. Come riprota Il Mattino però ora anche due ritorni di fiamma ci sono per il Napoli che pensa alle piste Castrovilli (in uscita dalla Fiorentina) e Nandez del Cagliari.