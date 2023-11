Colloquio Mazzarri-Kvaratskhelia: il tecnico non vuole imbrigliarlo, ma spunta una richiesta per la fase difensiva

Notizie Napoli. Walter Mazzarri sta lavorando duramente a Castel Volturno in vista della sfida di domani tra Atalanta e Napoli, gara che segnerà il suo secondo debutto sulla panchina azzurra.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato quali sono stati i concetti riportati da Mazzarri a Kvaratskhelia nell'incontro individuale tra i due avvenuto a Castel Volturno:

L’estro di Kvaratskhelia diventa ancora più determinante. Il messaggio è stato chiaro: il genio non sarà imbrigliato, le indicazioni saranno ridotte ma andranno seguite, specialmente per quanto riguarda la fase di non possesso. I rientri devono essere intelligenti, senza sprecare risorse: l’obiettivo resta valorizzare i momenti in cui il pallone passa per i suoi piedi, venendo declinato dal suo talento. Con la libertà d’azione tipica del genio, che all’epoca concedeva a Lavezzi.