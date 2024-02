Repubblica - Colloquio tra Calzona e senatori del Napoli: dai calciatori arrivato un disperato Sos

Ultimissime Napoli Calcio - "È sembrato quasi che dai giocatori sia arrivato un disperato “Sos” a Francesco Calzona" si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica che evidenzia le difficoltà palesate dalla squadra nella prima parte di gara contro il Barcellona. per certi versi, secondo il quotidiano, si sono viste in un solo colpo le problematiche che la squadra ha avuto sia con Rudi Garcia che con Walter Mazzarri.

Francesco Calzona in panchina Napoli-Barcellona

Colloquio tra Calzona e senatori del Napoli

Il nuovo allenatore del Napoli aveva parlato in precedenza con i cosiddetti senatori della squadra i quali gli avevano accennato ai problemi avuti nelle precedenti due gestioni tecniche. Calzona, come si legge sull'edizione napoletana di Repubblica, ha avuto modo di toccare con mano sul campo tutte quelle cose che gli hanno raccontato i calciatori più rappresentativi nel primo incontro avuto a Castel Volturno proprio a ridosso della gara di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico calabrese ha preso atto di tutto e sta provando a sistemare tutte quelle cose che non hanno funzionato finora sul rettangolo verde di gioco.