Colloquio Anguissa-Mazzarri: la scelta del tecnico in vista dell'Atalanta

Napoli calcio - Un altro dubbio nell'undici che Walter Mazzarri schiererà questo pomeriggio contro l'Atalanta è legato al centrocampista Frank Anguissa. Come si legge sul Corriere dello Sport, il nuovo allenatore lo ha conosciuto praticamente soltanto ieri mattina. C'è stato un colloquio in cui il camerunense ha rassicurato il tecnico riguardo dal punto di vista fisico in quanto è reduce da impegni molto dispendiosi con la propria nazionale.

Anguissa titolare Atalanta Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: