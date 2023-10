Colloquio ADL-Garcia domenica notte! Ora il presidente non si fida più per due motivi

Notizie Napoli. Oggi Il Mattino in edicola racconta la reazione di Aurelio De Laurentiis all'ennesimo KO degli azzurri in campionato e di come il presidente abbia subito incalzato Rudi Garcia già a partire dalla notte tra domenica e lunedì, subito dopo la partita persa con la Fiorentina.

Esonero Garcia?

Pare infatti che De Laurentiis abbia manifestato con Garcia i suoi dubbi legati all’assoluta mancanza di reazione della squadra e della scomparsa di un gioco accettabile da parte del Napoli. Da parte sua l'allenatore del Napoli ha risposto dicendosi convinto che con il lavoro e l’impegno, ci sarà il riscatto, e di avere la situazione sotto controllo.

C'è un altro aspetto che pesa sul rapporto tra De Laurentiis e Garcia: secondo Il Mattino, il patron del Napoli non avrebbe digerito di buon grado la critica mossa dall'allenatore del Napoli alla società, rea di non aver soddisfatto le sue richieste di mercato (Danso al posto di Natan, prima di tutto).

Dal colloquio con Rudi Garcia, De Laurentiis ne avrebbe tratto l'amara sensazione che "il tecnico, forse, non abbia ben compreso la portata del momento difficile", scrive Il Mattino. È per questo che l'ipotesi dell'esonero c'è e potrebbe concretizzarsi pure subito, senza aspettare le prossime partite. "De Laurentiis si è chiuso in se stesso: teme che il tecnico non sia più in rado di far cambiare marcia. Non è più blindato". Ora tutto può succede.