Colloqui individuali tra Mazzarri e i calciatori: ha già parlato con lo staff

Calcio Napoli - Walter Mazzarri vuole portarsi avanti col lavoro in questa pausa Nazionali e c'è la volontà di avere colloqui personali con i calciatori del Napoli per conoscerli meglio e scambiare opinioni come riporta Il Mattino. Quello che voleva sapere lo ha chiesto al team manager Santoro, il suo vero Caronte in questa fase: è lui l'uomo che racconta quello che non ha funzionato con Garcia.