Calciomercato Napoli - Conte nei colloqui con Manna ha già indicato i punti fermi del Napoli da cui ripartire: Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo sono gli intoccabili ma non sarà facile perché per Kvara ci sono Paris Saint Germain e Barcellona mentre per il capitano si registra l’interesse dell’Inter e soprattutto della Juventus. Meret, Rrahmani, Politano e Raspadori anche sono stati inseriti nell’elenco degli uomini da confermare. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.