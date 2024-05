Conte-Napoli, closing in questi giorni: contratti pronti, definito lo staff

Calciomercato Napoli - Conte-Napoli, closing in arrivo nei prossimi giorni secondo i colleghi de Il Mattino e adesso si parla anche della possibile firma sui contratti di Antonio e del suo staff.

Conte-Napoli, closing in arrivo

Antonio Conte al Napoli, ormai è tutto pronto e bisogna soltanto avere un po' di pazienza in questi prossimi e ultimi giorni di trattative. Ancora non è arrivata la fumata bianca, ci vorranno ancora un po' di giorni per il closing della trattativa con i legali di Napoli e dell'allenatore che continuano a girarsi il contratto in questione, ma tutto procede a gonfie vele.

Come scrive Il Mattino, nel frattempo, anche la bozza dei contratti per lo staff sono già pronti e sono stati inviati agli avvocati e ai consulenti a cui si affida Antonio Conte: segnale che un altro passo in avanti è stato fatto. In uno c'è l'indicazione di Christian Stellini come vice. Il fratello Gianluca è indicato come match analyst di fiducia mentre il volto nuovo è Elvis Abbruscato, ex attaccante Lecce che è uno dei collaboratori tecnici. Tutto fermo sul fronte dei preparatori atletici, ma da Ibiza, il patron De Laurentiis punta a sbloccare l'affare con Conte con continui vertici per riuscire a trovare un compromesso, i diritti di immagine non sembrano un ostacolo insormontabile anche perché non ci sono molti sponsor personali per l'allenatore.