Clausola Spalletti-Italia, l'ex Napoli si è sentito minacciato! Gazzetta: ha ricevuto rassicurazioni sul contenzioso legale con De Laurentiis

Notizie calcio. Luciano Spalletti è il nome in pole position per diventare il nuovo allenatore della Nazionale Italiana dopo l'addio di Mancini. C'è però da convincere il patron Aurelio De Laurentiis, che non rinuncia alla penale per liberare l'ex allenatore del Napoli ed è pronto anche al contenzioso legale.

Clausola Spalletti-Napoli-Italia, le ultime

Della vicenda realtiva alla clausola di Spalletti con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svelando alcuni retroscena:

La clausola da pagare per essere liberato dal Napoli ha creato un clima spiacevole per il c.t. che si è sentito quasi “minacciato”, soprattutto per l’impossibilità di iniziare il mandato con la serenità e il consenso necessari. Questa è stata la sensazione di chi gli ha ribadito tutto l’appoggio possibile nell’eventualità di affrontare un contenzioso con De Laurentiis. Ma non c’era nessuna porta da sfondare: quella di Spalletti è spalancata da tempo. Per lui diventare c.t. dell’Italia è un’ipotesi “romantica” oltre che prestigiosa.