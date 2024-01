Clausola da 120 milioni per Osimhen: è legato a Napoli, ma il suo desiderio è la Premier

Calciomercato Napoli - Nel nuovo contratto di Osimhen il Napoli ha inserito una clausola da 120 milioni di euro. Tanto servirà per portarlo via e assicurarsi le sue prestazioni. Il legame con il Napoli sembra poter essere solidissimo, ma allo stesso tempo già destinato a restare solo un ricordo. D'altra parte il bomber non ha mai negato il desiderio di provare altre esperienze professionali e la Premier League rappresenta il suo obiettivo mai celato. Adesso toccherà solo aspettare l'offerta giusta. A scriverlo è Il Mattino.