Clamoroso De Laurentiis, non ha partecipato al faccia a faccia con Garcia: intervento in call per lui

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime indiscrezioni in merito al summit tra la dirigenza del Napoli e Rudi Garcia a cui non ha partecipato De Laurentiis:

"Garcia sa benissimo di essere appeso a un filo, dopo il confronto a caldo con De Laurentiis negli spogliatoi del Maradona ( a cui hanno partecipato anche i sette saggi della squadra) e anche dopo la riunione di ieri mattina in un hotel del centro con i dirigenti Meluso, Micheli e Sinocropi, a cui il presidente ha partecipato con un collegamento soltanto telefonico. Al poco malleabile allenatore francese è stato offerto probabilmente per l’ultima volta un aiuto, con risultati però non abbastanza convincenti".