Clamoroso Conte-Napoli, nel contratto una clausola per andar via quando vuole

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è pronto a diventare il prossimo allenatore del Napoli e iniziare una nuova avventura, eppure già pensa a come può finire. Perché il tecnico ha fatto inserire delle clausole all'interno del suo contratto che andrà presto a firmare col Napoli.

Conte Napoli: clausole nel contratto

Il Mattino fa il punto della situazione su Conte al Napoli e svela un retroscena riguardo le clausole presenti nel contratto del prossimo allenatore azzurro:

Infatti, il punto da superare ora sono proprio le clausole di rescissione che i legali dell'ex ct vorrebbero senza penali. Vuol dire che se entro il 30 marzo di ogni anno, Conte decidesse per un qualsiasi motivo di andar via, risolvendo in anticipo il suo contratto col Napoli, vorrebbe essere libero di farlo. Senza dover pagare sanzioni.

Il caso Spalletti ha lasciato tracce e Conte e vuole evitare di sentirsi legato con una catena al Napoli, nel caso in cui le cose non andassero come spera in questa sua nuova avventura. Intanto, è pronto a firmare un triennale da circa 20 milioni lordi, ma a patto di avere carta bianca per rescindere in anticipo senza clausole milionarie. Mai il Napoli ha fatto un contratto di questo tipo nella sua storia.