Clamorosa svolta per Mario Rui e Politano, Giuffredi non è riuscito a convincere De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Dopo il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, sembra che debbano finire qui i rinnovi di contratto dei giocatori del Napoli sotto la procura di Mario Giuffredi. Almeno è questo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino. Negli ultimi giorni il manager campano è giunto più volte a Castel di Sangro per avere colloqui con De Laurentiis e per ufficializzare il prolungamento contrattuale dell'attuale capitano del Napoli. Contestualmente stava portando avanti le trattative per i rinnovi di Politano e Mario Rui, ma sembra non esserci riuscito:

"Il potente manager Giuffredi non ha convinto De Laurentiis a rinnovare Mario Rui e Politano: una piccola doccia fredda".