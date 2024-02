Clamorosa caduta libera del Napoli in campionato, in arrivo l'ultima chance per rialzare la testa

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla stagione della SSC Napoli:

"Il Napoli ha l’ultima chance per rialzare la testa e dare un senso meno deludente alla sua soffertissima stagione: iniziata con lo scudetto sulle maglie ad agosto e poi scivolata via nel peggiore dei modi, con il flop in Coppa Italia, la sconfitta nella finale della Supercoppa e soprattutto con la clamorosa caduta libera in campionato, dove gli azzurri sono precipitati addirittura al nono posto della classifica".