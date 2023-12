Cittadinanza Spalletti, De Laurentiis potrebbe essere alle cerimonia e risponde al Comune: il patron non ha gradito due cose

Notizie calcio. Giovedì prossimo il Comune di Napoli conferirà la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, allenatore del terzo scudetto del club partenopeo.

Inizialmente alla cerimonia non sarebbe dovuto esserci Aurelio De Laurentiis, in virtù di rapporti non più idilliaci con l'ex allenatore del Napoli. Come riportato da Repubblica, invece, il patron potrebbe presenziare:

Se le prove di distensione coglieranno l’obiettivo lo si scoprirà già dalla prossima settimana quando Palazzo San Giacomo concederà la cittadinanza onoraria all’ex allenatore Luciano Spalletti con cui, fanno sapere dal Napoli De Laurentiis non ha alcun problema, tanto che, prima della cerimonia del Maschio Angioino di giovedì, saranno insieme a due eventi. Certo, dal club c’è chi fa notare che nella nota diramata dal Comune per annunciare la cittadinanza a Spalletti non viene mai nominato De Laurentiis. E che al presidente nato a Roma, primo artefice del terzo scudetto, non è stato offerto lo stesso riconoscimento.