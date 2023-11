Ciriello: "Mazzarri come Aldo Fabrizi in un film davanti a De Laurentiis: gli ha fatto due promesse"

Calcio Napoli - Marco Ciriello sulla Gazzetta dello Sport scrive su Mazzarri e De Laurentiis:

"Ha promesso di cambiare pelle e modulo pur di riavere indietro il Napoli. Da sessantenne è apparso più sfrontato, flessibile e avventuriero del quarantenne Igor Tudor, convincendo Aurelio De Laurentiis. Non è difficile immaginare Mazzarri come Aldo Fabrizi in “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola mentre dice a De Laurentiis: «l’essere più solo al mondo non è il ricco, ma l’allenatore».

Anche perché a guardare il calendario del Napoli - Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, con solo l’Inter al “Maradona” -la solitudine è evidente, e bisogna anche essere molto coraggiosi o avere tanta fiducia in sé stessi per andare incontro a quelle partite con una squadra da ricostruire. Verrebbe da cantare con Niccolò Fabi: «Non ho visto nessuno / andare incontro a un calcio in faccia / con la tua calma, indifferenza»"