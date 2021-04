"Ciao, ci vediamo a Lagos ti aiuterò, sono stato anche io per strada e mi fa troppo male vederti così": spunta la telefonata Osimhen-Mary Daniel!

Ultimissime calcio Napoli - Nella giornata di ieri, Victor Osimhen è riuscito a raggiungere Mary Daniel, la ragazza disabile della Nigeria che ha trovato grazie ad un tam-tam sui social. Della ragazza, sul web, stava circolando una foto con la gamba amputata e con un'ampia bacinella sulla testa piena di bottigline d'acqua. E Osimhen l'ha presa a cuore, per un collegamento emotivo con il suo passato. L'attaccante del Napoli, ieri, è riuscito a fare una videochiamata con la ragazza.

All'edizione odierna del Corriere della Sera, l'attaccante Osimhen ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Sono davvero felice di averla trovata, ho parlato con lei e sono contento di aiutarla. So cosa significa spaccarsi la schiena per le strade di Lagos. Ho vissuto anche io questa fase della vita e so come ci si sente. Ho il cuore pieno di gioia».

Mary Daniel è incredula al telefono, continua a ringraziarlo. Ma cosa si sono detti?

«Ciao, sono felice di averti trovata — le dice Osimhen in videochiamata . Come stai? So che non è facile. Sono stato anch’io per strada, mi fa troppo male vedere te. Mi sono spaccato la schiena, oggi mi va meglio e sono qui per aiutarti».