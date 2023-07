Ci sono tre nomi cerchiati in rosso dalla società per il primo colpo dell'era Garcia

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per il trasferimento di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Il coreano lascia l'azzurro dopo una sola stagione, che resterà però nella storia, e passa al club tedesco grazie al pagamento della clausola rescissoria da parte dei bavaresi. 58 milioni nelle casse del Napoli e una super plusvalenza a bilancio. Per sostituire l'ex Fenerbahce il Napoli sta vagliando numerose ipotesi, quasi tutte dall'estero.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, Itakura del Borussia Monchengladbach, Koch del Leeds e Le Normand della Real Sociedad sono alcuni dei nomi cerchiati in rosso dal duo Micheli-Mantovani che ha raccolto il testimone dopo l’addio di Giuntoli.