L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla gara che si giocherà martedì contro il Barcellona:

"Ha più chance di far parte del gruppo che volerà in Catalogna Jens Cajuste: sta meglio e spera di ottenere in extremis la convocazione. Per il Napoli sarebbe una notizia importante considerando l’emergenza in mediana: Zielinski, Demme (non può giocare neanche in campionato) e Dendoncker sono tutti indisponibili contro il Barca".