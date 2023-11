Christillin: "La Juve ha preso un genio come Giuntoli"

Evelina Christillin ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Le piace la nuova Juve giovane, italiana e poco spendacciona?

«Molto. Mi ha commosso vedere entrare Nicolussi Caviglia dopo tutte le sfortune che ha avuto e sono contenta che sia stato rinnovato il contratto a Fagioli, che va assistito e curato. Verso di lui sento una tenerezza materna. La politica degli investimenti è stata giusta, bisogna ringraziare gli azionisti per i 3 aumenti di capitale in 4 anni, però il rosso c’è ancora e non aveva senso spendere sul mercato. Giusto investire sui giovani e non guardare solo al futuro immediato ma più a lungo raggio. Poi hanno preso un genio come Giuntoli, che ha una sua strategia e ha dimostrato di saper fare bene».