Cholito Simeone titolare con il Sassuolo? Il piano studiato da Spalletti

Calcio Napoli - Con l'infortunio di Giacomo Raspadori il Napoli dovrà necessariamente cambiare qualcosa nelle scelte. Lo impone un calendario molto fitto che vedrà gli azzurri domani scendere in campo al Mapei, poi sfidare l'Eintracht in Champions e poi nuovamente l'Empoli in campionato. Un trittico di gare dove si consumeranno tante energie nervose e fisiche. Uno che avrà sicuramente spazio è Giovanni Simeone.

Giovanni Simeone titolare nel Napoli?

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina il Cholito è pronto per dare il suo contributo già domani contro il Sassuolo. Luciano Spalletti ha già deciso che punterà su di lui. Al momento non si sa se dal primo minuto oppure a gara in corso. La certezza comunque è che l'attaccante argentino sicuramente avrà minutaggio in queste tre gare perchè Victor Osimhen non è un robot e va comunque gestito al meglio.