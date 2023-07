Chiesti oltre 30MLN per Danso: il Napoli non va oltre 18! Continue riunioni, è il preferito della lista

Napoli - Il Napoli vuole Danso in difesa per sostituire Kim. Ma il Lens non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni per il centrale, ma il club non raggiunge i 20 con i suoi 18 offerti. Resta però il primo della lista e ci sono continue riunioni e contatti tra le parti. A lanciare la notizia di mercato è stato Il Mattino.