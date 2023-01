Chiesa sembra un terzino, Gazzetta: non è nato per difendere, Kvaratskhelia gode di libertà insperate

Il jolly di Max Allegri è Chiesa, sorprendente il lavoro che gli chiede: non solo freccia a destra del 3-5-1-1, ma anche lavoro profondo in copertura per rispondere alla velocità di Kvaratskhelia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Chiesa sembra un terzino

"Sembra un terzino. Non essendo ancor al top, qualche riserva su una mansione così sfiancante viene. Anche perché Chiesa non è nato per difendere. Infatti il georgiano gode di una libertà insperata. Infatti il Napoli costruisce il doppio vantaggio correndo largo. Politano scodella da destra, Kvara converge e batte al volo in mezza rovesciata, Osimhen non perdona. Imbarazzato Bremer che si lascia scippare un pallone da Osimhen in area: appoggia a Kvara, che piomba in beata solitudine: 2-0 dov’è il terzino Chiesa?"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli