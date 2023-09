Chiesa-Pellegrini ko, le scelte di Spalletti in vista della Macedonia: il ct vuole 'replicare' il Napoli con due azzurri

Gli infortuni muscolari a Chiesa e a Pellegrini hanno offerto a Spalletti l’occasione di spiegare il modo in cui lo staff azzurro li ha gestiti e, di conseguenza, quale sia il “modus operandi” ora e in futuro. Ne parla Tuttosport.

Il ct non esplicita la scelta del sostituto di Chiesa, ma la sua spiegazione delinea le priorità:

"«Zaccagni è più di ruolo, Raspadori lo sa fare, nel Napoli ultimamente ha giocato in quel ruolo lì, poi ce ne sono anche altri». Le altre scelte invece sono ormai definite: Immobile sarà preferito a Raspadori e Cristante dovrebbe essere preferito a Locatelli con Barella e Tonali che dovranno al contempo fisicità e inserimenti. In difesa, con Bastoni e Dimarco in recupero su Romagnoli e Spinazzola. Una certezza sulla “catena di destra” dove il ct replica il suo Napoli con Di Lorenzo e Politano"