Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al possibile arrivo in azzurro di Federico Chiesa:

"Si monitora anche la situazione di Chiesa della Juventus che al momento non ha ancora rinnovato e ha il contratto in scadenza nel 2025 a circa 5 milioni di euro. La società partenopea è solo alla finestra e probabilmente se dovesse aprirsi uno spiraglio affonderà il colpo".