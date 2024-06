Chiesa-Napoli, CdS ribadisce: gli azzurri non sono interessati. Solo un club si è esposto con l'agente

Il Napoli non è interessato a Federico Chiesa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che ribadisce come sia stata soltanto la Roma ad esporsi con Ramadani, agente del calciatore della Juventus con contratto in scadenza tra un anno.

