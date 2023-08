Chiellini: "Spalletti perfetto per l'Italia! Scudetto? Vedo Napoli e Inter avanti a tutti"

Notizie calcio. Giorgio Chiellini, ex difensore di Juventus e Nazionale ora in MLS ai Los Angeles, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Il futuro dell’Italia porta a Spalletti

«Secondo me è il profilo perfetto per ripartire e, una volta appianati aspetti burocratici, costruire un gruppo che possa partecipare a Euro 2024. Per Spalletti è il coronamento di una carriera e credo si possa trovare la soluzione migliore per tutti».

Sul prossimo campionato

«D’estate si gioca con le griglie di partenza e io dico: Napoli e Inter partono un gradino davanti alla Juve e al Milan. I bianconeri devono puntare a vincere lo scudetto come ogni anno, ma non sono i favoriti, anche se il fatto di fatto di non aver cambiato tanto e di non avere le coppe può essere un vantaggio. Il Napoli ha un nuovo allenatore, ha perso Kim ma ha mantenuto al momento l’ossatura dell’anno scorso. L’Inter ha ancora qualcosa da sistemare. Sono curioso di vedere l’Atalanta, che sta facendo un mercato interessante, e mi aspetto una buona stagione da Roma e Lazio anche se non credo abbiano la forza per vincere lo scudetto, giocando le coppe ad un certo livello».