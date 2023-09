Chiarimento Garcia-Osimhen, ma Victor non ha chiesto scusa! Altro segnale di rottura

Il Napoli deve fare i conti con il caso Osimhen che è venuto fuori nelle ultime settimane sempre di più sotto ogni punto di vista. Il bomber nigeriano che lo scorso anno ha vinto il titolo di capocannoniere è su tutte le furie per quanto accaduto. Grana per Rudi Garcia.

Napoli - Victor Osimhen ha chiarito con Rudi Garcia e i compagni lunedì ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha chiesto scusa del suo gesto di domenica a Bologna durante il cambio, è contrariato da quanto sta succedendo. Intanto, a far scatenare ancor di più il putiferio è stato il post condiviso sull'account ufficiale di TikTok da parte del Napoli che prendeva in giro Osimhen per il rigore sbagliato a Bologna. Reazione immediata del nigeriano che suo profilo instagram ha tolto tutte le sue foto con la maglia del Napoli. Altro segnale di rottura.