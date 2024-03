Chiacchio: "Caso Acerbi-Juan Jesus? C'è un precedente che fa giurisprudenza. Tocca all'interista dimostrare la propria estraneità ai fatti"

Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport sul caso Acerbi-Juan Jesus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Acerbi nega di aver avuto intenti razzisti: quale la strada della sua difesa?

«È una strada stretta, non si parla di intenti e non ci si può appellare al fatto che sia la propria parola contro quella dell’altro. Sempre in base ai presupposti della giustizia sportiva, l’unico elemento da dimostrare è se abbia pronunciato o meno la famosa espressione: “negro”. Il giudice valuterà tutto come da prassi, anche i comportamenti del giocatore precedenti e successivi al fatto. Si chiederà anche perché Juan Jesus avrebbe mai dovuto riferire un fatto non vero. E ricordiamoci che l’onere probatorio è invertito, è Acerbi a dover dimostrare la propria estraneità ai fatti».

Quanto sarà importante l’audizione di Acerbi?

«Dovrà rispondere alle domande, circostanziare i fatti e convincere gli inquirenti che, appunto con un grado di probabilità superiore alla media, non ha pronunciato quella famosa parola. Dal punto di vista tecnico rischia 10 giornate di squalifica, il minimo previsto dal codice per questo tipo di violazione. In caso di condanna, il giocatore con o senza la società potrà appellarsi alla Corte sportiva di appello nazionale e in terzo grado al Collegio di Garanzia del Coni, ma solo in caso di vizi di legittimità».

Ci sono dei precedenti a riguardo?

«Uno l’ho seguito io, è un baluardo nei casi di presunto razzismo. Claudio Santini del Padova ‘21 dovette scontare 10 giornate e bastò una denuncia, anche se piena di dubbi e incertezze, del giocatore offeso e la testimonianza di un compagno cambiata pure in progress. Oggi fa giurisprudenza».