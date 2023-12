Chi va in Champions League? CorSport: se Osimhen e Kvara tornano al 100%, il Napoli può puntare anche al terzo posto

Ultime notizie Napoli - Quattro punti fra la Juventus e l’Inter, cinque fra il Milan e la Juventus. Poi otto squadre in 7 punti, Bologna, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Roma, Torino, Monza e Lazio. Chi va in Champions League? Ne parla il Corriere dello Sport.

Il Napoli deve ancora ritrovarsi:

“L’ultima partita col Cagliari ha fatto intravedere aspetti positivi che, in qualche modo, la avvicinano alla stagione scorsa. Molto dipende da Osimhen e dal suo sodale Kvaratskhelia. Se recuperano la condizione, il Napoli diventa la più seria candidata al quarto posto e può legittimamente puntare anche al terzo.

Sabato Roma-Napoli e avremo tutti le idee più chiare. Per Mazzarri è il terzo scontro diretto in cinque partite e sa che non può sbagliarlo come è capitato nei due precedenti”