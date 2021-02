Chi sostituirà Gattuso? I tre nomi che piacciono a De Laurentiis non sono vicini, tra di loro anche il 'nuovo Sarri': i dettagli

Ultime notizie Napoli - Chi sostituirà Gattuso? Come racconta la Gazzetta dello Sport, ad Aurelio De Laurentiis piacciono tre profili, anche se si tratta di filosofie completamente diverse.

"De Zerbi darebbe più il senso della continuità con quello che ha mostrato sul piano del gioco il Napoli negli ultimi due anni. Italiano sarebbe il sogno di un “nuovo Sarri”, capace di far crescere una squadra intorno a una idea molto precisa di gioco. Juric sarebbe di rottura perché con lui servirebbe una rifondazione più profonda: di giocatori (fra quelli attuali pochi sarebbero adatti al suo tipo di gioco) e anche nel modo di stare in campo. Ma attualmente nessuno dei tre è vicino alla scelta Napoli, per vari motivi"