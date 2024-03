Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? De Laurentiis non vuole ripetere gli errori della scorsa estate

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la vittoria contro la Juventus, il tema della possibile permanenza di Calzona dopo la fine di questa stagione è entrato nel novero delle opzioni diventando argomento di dibattito. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

De Laurentiis non vuole ripetere gli errori della scorsa estate:

“Sta sondando diverse idee per il direttore sportivo e l’allenatore del futuro. Tra i pensieri c’è anche la permanenza di Calzona, che ha un contratto con la Slovacchia fino a dicembre 2025 con opzione per altri sei mesi in caso di qualificazione ai Mondiali. L’esame per Calzona è nelle prossime dieci partite per capire se il Napoli riuscirà a fare una cavalcata importante”