Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha scritto sul futuro di David Ospina ed Alex Meret al Napoli.

"Bisogna sciogliere la riserva su Meret: ogni discorso rinnovo è rinviato a fine stagione, ma qui serve una scelta. Puntare su di lui come titolare o cercarne un altro e quindi darlo via? Ospina ha ormai capito che non resterà anche se non è detto che il Napoli una proposta non la faccia. Peraltro ha richieste importanti e alla fine della stagione andrà via"