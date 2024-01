Chi giocherà al posto di Kvaratskhelia contro la Lazio? Cosa trapela da Castel Volturno

Napoli Calcio - Chi giocherà al posto di Kvaratskhelia contro la Lazio? L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un ballottaggio tra il nuovo arrivato Ngonge ed il danese Lindstrom. Sarà un testa a testa fino all'ultimo tra loro due a quanto pare.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"In compenso, ma non basta, è nell’elenco Ngonge, che a Riyad, nella finale con l’Inter, è andato in panchina: c’è un posto praticamente vacante sulla fascia, potrebbe essere di Lindstrom (con Zerbin pronto ad andare al Monza), che in Arabia ma pure in precedenza ha confermato quello che s’era visto in Germania, con l’Eintracht. Il dubbio, semmai, riguarda la collocazione: da esterno non ha incantato, da mezzala s’è espresso in scioltezza".