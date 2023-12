Chi gioca Napoli-Inter? Le ultime sul recupero di Dumfries in casa nerazzurra

C’è vita oltre Thuram e Lautaro Martinez in casa Inter, la partita contro il Benfica ha permesso ad Arnautovic e a Sanchez di mettersi in mostra. Ci saranno anche col Napoli? Chi gioca? Ne parla Tuttosport.

Mentre sul sudamericano non c’erano dubbi tecnici, sull’ex Bologna si potevano invece nutrire remore di altro tipo:

"Arnautovic dovrà comunque superare l’esame Inter, discorso che vale anche per Sanchez. A Napoli torneranno titolari Lautaro e Thuram, ma Inzaghi saprebbe di potersi affidare a loro per uno scampolo di gara. Contro i partenopei non ci saranno Pavard e quasi sicuramente Bastoni. Dumfries si è invece regolarmente allenato ieri ed è pronto dunque per arare la fascia destra al Maradona"