Juan Jesus o Koulibaly contro l'Inter? Gazzetta: non è scontato che il brasiliano resti fuori. E' l'acquisto dell'anno

Notizie calcio Napoli - Chi giocherà domani tra Juan Jesus e Koulibaly? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma su questo ballottaggio che durerà almeno fino a domattina. Kalidou è tornato ieri dalla Coppa d'Africa mentre il brasiliano è ormai una certezza in positivo della difesa del Napoli. Non sarà facile decidere per Spalletti il compagno di reparto di Amir Rrahmani.

Napoli Inter chi gioca Koulibaly o Juan Jesus?