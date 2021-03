Chi allenerà il Napoli? Repubblica: serve uno che rifondi tutto su Lozano e Osimhen, più ripartenze che possesso palla

Ultime notizie Napoli - Chi viene ad allenare il Napoli? In caso di qualificazione alla Champions League prevalgono due nomi come quello del laziale Simone Inzaghi e di Maurizio Sarri sul portoghese della Roma Paulo Fonseca. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"Aldilà dei nomi va preferito un allenatore che non si ostini sul suo gioco, ma che rifondi il Napoli sulla velocità di Lozano e Osimhen. Più ripartenze che possesso palla. Sarri punta su Mertens, giusto. Ha ancora tanti colpi in canna, ma il 6 maggio compre 34 anni. Come passa il tempo"