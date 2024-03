Chi allenerà il Napoli durante la sosta delle nazionali? Ieri lungo colloquio ADL-Calzona: la situazione

Napoli-Atalanta ha fatto imbufalire Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli aveva chiesto di poter posticipare al lunedì questo incontro, ma non ci sono stati margini. Una decisione che ha mandato su tutte le furie ADL perché il big match con gli orobici sarà il primo dopo la sosta per le nazionali dove Calzona ed il suo staff saranno impegnati chiaramente con la Slovacchia.

Francesco Calzona

De Laurentiis contro Dazn per Napoli Atalanta

Come si legge su Il Mattino ieri De Laurentiis e Calzona hanno avuto un lungo colloquio. Entrambi devono decidere chi dovrà allenare la squadra durante la sosta per le nazionali considerando che mancheranno oltre al tecnico, Bonomi, Sinatti, Segarelli e tutto lo staff approdato di recente a Castel Volturno dopo l'addio di Walter Mazzarri. Nessuna decisione definitiva è stata presa anche perché il rebus non è di facile risoluzione.