Cheddira e Caprile al Napoli? CorSport: brusca frenata, ecco le intenzioni dei due calciatori

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport ha dedicato spazio anche alle operazioni di mercato che il Napoli potrebbe anche fare in queste ultime ore prima del gong finale. Nel corso di queste settimane si è scritto molto di un possibile doppio colpo dal Bari con l'arrivo in azzurro di Cheddira e Caprile. Il Corriere dello Sport ha dato un aggiornamento importante su queste due trattative.

Cheddira e Caprile al Napoli?

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport il doppio affare Cheddira-Caprile al Napoli non si farà in questa sessione di calciomercato. . Alla base non c'è un problema tra società, si legge sul quotidiano, piuttosto una questione legata alle prospettive che i due calciatori preferiscono valutare in ottica futura: al momento. Entrambi vogliono giocare e crescere e per adesso Bari rappresenta ciò che cercano poi tra qualche mese si faranno le opportune valutazioni.