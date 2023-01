Che Napoli sarà dopo 53 giorni di stop forzato? Tuttosport: nello staff tecnico c'è una convinzione

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'incognita ripresa del campionato anche per il Napoli:

"Ma che Napoli sarà dopo 53 giorni di stop forzato a causa del Mondiale? Nello staff tecnico sono tutti convinti che il riposo faccia anche meglio del lavoro ed è per questa ragione che ai 5 azzurri reduci dal Qatar (Zielinski, Kim, Olivera, Anguissa e Lozano) siano state assegnate due settimane di riposo totale, per poi ricominciare ad allenarsi con il resto della squadra che ha lavorato in Turchia dall’1 dicembre per 12 giorni. Non saranno tutti al top, ma comunque in grado di partecipare almeno per una parte al big match sul quale si appuntano le attenzioni di tutte le squadre che sperano nella riapertura della corsa scudetto in seguito a un calo del Napoli".