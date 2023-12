Chance Lindstrom, Gazzetta: oggetto misterioso ed equivoco tattico, ora vuole dimostrare il suo valore

Notizie Napoli calcio. Sembra essere arrivata l'ora di Jesper Lindstrom: il calciatore danese, arrivato in estate come acquisto più oneroso della campagna azzurra, partirà titolare stasera in Napoli-Frosinone. L'obiettivo è di dimostrare il suo valore dopo un avvio con pochissimo spazio.

Napoli-Frosinone, occasione Lindstrom

Di Lindstrom ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Lindstrom. Il danese invece resta un oggetto misterioso. 173 minuti in nove presenze, una sola nell’undici iniziale, senza nemmeno partecipare mai ad una rete. È stato l’acquisto più oneroso del mercato estivo, un colpo da 25 milioni di euro, ma né Mazzarri né Garcia prima di lui gli hanno trovato una collocazione precisa. L’impressione è che sia vittima di un’incomprensione tattica, non è un esterno puro e l’adattamento sulla fascia non ha prodotto alcun risultato finora. Insomma, potrebbe già essere uno degli ultimi treni utili per Lindstrom, per dare risposte di spessore e rilanciarsi nella seconda parte di stagione.