"Champions, champions!", show ADL negli spogliatoi: urla, ola e salti di gioia col gruppo

Napoli calcio ultimissime oggi. Grande euforia in casa azzurra dopo la manita all'Udinese allo stadio Maradona. L'edizione odierna de Il Mattino riferisce di un Aurelio De Laurentiis raggiante al fischio finale. Al di là del tweet "Napoli: 100 gol! Napoli, grande squadra", il patron ha manifestato tutta la sua gioia precipitandosi negli spogliatoi

De Laurentiis negli spogliatoi

Il presidente secondo Il Mattino era aal settimo cielo. È arrivato di corsa da Milano pur di salutare la squadra prima dell’inizio del match. È piombato nello spogliatoio, ha ripetuto come un mantra le parole magiche: «Champions, Champions, Champions, dobbiamo andare in Champions» è il suo grido di battaglia. E poi il patron ha preso parte a quella specie di rito che è la ola con cui Insigne e company lo coinvolgono e trasformano il presidente in una sorta di ragazzino. E a cui non si sottrae.