Ultimissime Napoli. Non soltanto calciomercato in entrata, ma a tenere banco è anche quello in uscita. Si perchè ci sono due esterni, è lì che si baserà il prossimo mercato azzurro, che vorrebbero cambiare aria.

Calciomercato, in uscita Hysaj e Mario Rui

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, in uscita sono i due laterali difensivi Hysaj e Mario Rui: il portoghese è nel mirino del Torino, dove allena l'ex Mazzarri, mentre il terzino albanese è seguito da club di Premier.

