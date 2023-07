Tre giocatori con le valigie pronte: il Napoli può salutarli subito

Il Napoli può pensare di concludere delle cessioni di giocatori importanti e tra i titolari in questa finestra di calciomercato a causa di come si è evoluta la situazione contrattuale di alcuni di questi giocatori. La società ora è a lavoro per concludere il loro addio.

Politano

Calciomercato Napoli: via alle cessioni

Napoli - Tra giocatori pronti a lasciare Napoli in vista delle prossime stagioni. Perché, come scrive Il Mattino, ci sono Lozano e Politano che possono accasarsi altrove visti i loro contratto rispettivamente in scadenza 2024 e 2025. Lo stesso discorso vale ansche per Zielinski (2024). Hanno mercato i tre giocatori con il messicano che è stato puntato dagli emirati arabi e da club di Premier League, mentre per Politano e Zielinski c'è la Lazio di Maurizio Sarri. Alcuni emissari della Lazio già si sarebbero attivati con dei sondaggi, in particolar modo per Politano. Ora bisognerà capire come andrà a finire in vista del prossimo anno.