Cessione Osimhen, vertice alla Filmauro: due club pronti a versare la clausola?

Il Napoli pensa al futuro, in attesa del finale di stagione e di capire quale sarà il nuovo allenatore con Manna come direttore sportivo.

Cessione Osimhen, vertice alla Filmauro

Intanto, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis aspetta che arrivi la cessione di Osimhen: nei prossimi giorni alla Filmauro c’è un vertice per capire se il Psg o il Chelsea sono disposti a versare la clausola (come fece la Juventus per Higuain) oppure serve una trattativa. Come in tutte le cose che riguardano il nigeriano, le cose non sono ancora chiare.