Cessione Milik, Il Mattino: De Laurentiis vuole 40mln, la Juve offre contropartite, un calciatore piace a Gattuso

Ultime calcio Napoli - La permanenza di Mertens allontana Milik: perché il polacco patisce questa enorme competizione con il belga. Sa che, con la conferma di Gattuso, ci sarà di mezzo sempre un gioco di alternanza. Con Mertens destinato a un ruolo di primo piano.

Milik

Come riporta Il Mattino:

"Poiché Milik si sente maturo per essere protagonista di una nuova avventura, ecco che l'interesse della Juventus è estremamente intrigante. I contatti ci sono, gli emissari gli stessi che poi hanno portato Higuain alla Juventus. Ma oggi come allora è una questione di liquidità: nel senso che De Laurentiis ha già fatto sapere che non vuole pedine di scambio in questa operazione. Mentre Paratici vorrebbe inserire uno tra Rugani e Romero nell'affare Milik. Soprattutto Romero è uno che piace molto a Gattuso (e non solo a lui, perché è una delle rivelazioni del nostro campionato) ma il Napoli vuole almeno 40 milioni per Milik. Senza contropartite. Un punto interrogativo anche se, spiega Giuntoli, «c'è la volontà di trovare un accordo per il rinnovo». Ma le distanze sono abissali e difficilmente colmabili. «Se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato e noi cercheremo un altro attaccante di livello», dice ancora il ds azzurro. Tra i nomi interessanti per il Napoli, il dirigente non smentisce i sondaggi per Azmoun e Jovic, ma anche Everton del Gremio e Osimhen del Lilla (quest'ultimo è il preferito di Gattuso e il peso del tecnico sarà decisivo nel prossimo mercato). Altro obiettivo è Boga: «Un esterno molto bravo»".