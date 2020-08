Cessione Llorente, Il Mattino: il centravanti spagnolo resta la priorità del Benevento

Ultime calciomercato Napoli. Fernando Llorente è uno dei giocatori azzurri con la valigia pronta. L'edizione odierna de Il Mattino ha parlato della possibilità Benevento per il centravanti basco:

"Vigorito, Inzaghi e Foggia hanno definito una lista di altre priorità per l’attacco: Llorente, Lapadula, Pavoletti in lizza per il centravanti, Gervinho (sempre più vicino dopo i 5 milioni offerti al Parma costretto a far cassa), Zajc, Caprari e Falco nel novero degli esterni-trequartisti (ne dovranno arrivare almeno due)".