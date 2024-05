Cessione Di Lorenzo: il capitano ne ha parlato con Manna, la posizione del Napoli

Calciomercato Napoli- Clamorosa cessione Di Lorenzo: arrivano conferme su una possibile uscita del capitano del Napoli quest'estate. Lo ribadisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Cessione Di Lorenzo: la posizione della SSC Napoli

Come si legge sul quotidiano, nemmeno più Di Lorenzo è intoccabile. Il terzino avverte la sensazione di aver concluso un ciclo in maglia partenope e nei primissimi colloqui col neo Ds Giovanni Manna gli ha anche annunciato la volontà di guardarsi attorno per un eventuale saluto. Oltre a sentire il peso di quest'annata negativa, il 30enne - evidenzia il CdM - non avverte neanche più la piena fiducia della società, disposta a cederlo in caso di offerte congrue.