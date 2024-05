Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per la cessione di Di Lorenzo che dopo il rinnovo (a vita) fino al 2028 dello scorso anno sembra aver rotto i rapporti con il presidente che lo vuole fuori dal progetto. «Tra lui e il Napoli è finita», ha rivelato il suo agente. Ma il Napoli non a sconti e non vuole venderlo per meno di 25 milioni che è la valutazione che fa De Laurentiis fa del suo terzino, non è in svendita.